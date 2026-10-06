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06 октября, 10:41

Происшествия

В Москве более 20 человек стали фигурантами дела о хищении квартир

Фото: sledcom.ru

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу о хищении квартир в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

К уголовной ответственности привлечены 22 человека, в том числе два организатора. Среди фигурантов – граждане России и Белоруссии. Им инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество, легализация денежных средств, а также подделка документов.

По данным следствия, злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствовавших по месту жительства москвичей, не имевших наследников. Права на недвижимость они оформляли через мнимые сделки купли-продажи, фиктивные браки и вступление в наследство по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир.

Для выявления всех фактов деятельности преступного сообщества была сформирована совместная следственно-оперативная группа правоохранительных органов России и Беларуси. После ознакомления фигурантов с материалами уголовное дело планируется направить в суд.

Ранее полицейские в Москве задержали трех женщин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью 76-летнего пенсионера. Пострадавший в 2018 году обратился к соседке по даче и ее знакомой с просьбой помочь оформить земельный участок, однако в полученной от него доверенности было указано право распоряжаться всей недвижимостью.

Еще одна сообщница женщин выступила покупателем квартиры пенсионера. Кроме того, был продан его дачный участок в Зеленограде. Общий ущерб превысил 8,5 миллиона рублей.

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