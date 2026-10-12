Фигуранты дела о хищениях у участников СВО в Шереметьево получили до 17 лет колонии

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Химкинский городской суд Подмосковья вынес приговор пятерым фигурантам дела о хищениях денежных средств у участников спецоперации на территории аэропорта Шереметьево. Они получили до 17 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Суд признал виновными Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Анварджона Маллаева, Артура Юсупова и Дениса Терехова в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Манукян и Тамалов обвинялись в вымогательстве, совершенном организованной группой, а Манукян – дополнительно за разбой.

Манукян получил 17 лет колонии строгого режима со штрафом 2 миллиона рублей. Тамалов осужден на 12 лет строгого режима со штрафом 1,1 миллиона рублей. Маллаев проведет 10 лет в колонии общего режима, его штраф составил 1,1 миллиона рублей. Юсупов приговорен к 9 годам строгого режима со штрафом 1,1 миллиона рублей. Терехову назначено 8 лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.

Суд установил, что они действовали в составе преступного сообщества и похищали деньги у пассажиров, следовавших через аэропорт Шереметьево. Преступления совершались путем краж, грабежей, разбоя, вымогательств и мошеннических действий.

По данным следствия, преступная группа была сформирована в 2022 году и насчитывала около 40 человек. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Также был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

В мае 2026 года суд приговорил еще четырех таксистов, похищавших деньги у пассажиров, в том числе бойцов СВО, к срокам от 10 до 17 лет. В частности, они убеждали жертву выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом. Когда человек засыпал, они похищали его деньги.

