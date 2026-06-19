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19 июня, 11:46

Происшествия

В Москве задержали афериста, который похитил у мужчины 100 тыс долларов при обмене валют

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские из ОМВД по Пресненскому району Москвы задержали подозреваемого в похищении 100 тысяч долларов во время операции по обмену валюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленник и его сообщники на короткий срок арендовали апартаменты в комплексе "Москва-Сити". Затем разместили в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу", – заявила Волк.

Москвич откликнулся на это предложение. Он продал свою машину за границей и хотел обменять полученные доллары. Аферисты заявили, что к ним в офис может зайти только один человек.

Мужчина попросил совершить операцию своего знакомого. Тот поднялся в апартаменты в "Москва-Сити" и передал всю сумму для пересчета сотруднику пункта. Тот ушел в другую комнату и долго не возвращался. Оказалось, что "работник" вышел через второй вход и вместе с другими подельниками скрылся.

Позже полицейские смогли задержать одного из подозреваемых в хостеле, который находится на Таллинской улице в Москве. Его заключили под стражу. Известно, что он является иностранным гражданином.

"По его словам, рюкзак с деньгами он передал своему знакомому, так как у него возник конфликт с другим сообщником", – добавила официальный представитель МВД России.

В распоряжении сотрудников уголовного розыска оказались кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как предполагаемый организатор преступления кинул рюкзак со 100 тысячами долларов другому, а сам начал драться с третьим мужчиной.

Правоохранительные органы ищут всех участников преступления. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

Ранее московские оперативники задержали немецкого гражданина Илана Медведева. Его заподозрили в масштабной афере с элитными иномарками.

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