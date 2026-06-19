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19 июня, 12:29

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 14 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о перехвате еще четырех ударных беспилотников на подлете к Москве. Пост мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

В работе на месте падения фрагментов летательных аппаратов задействованы экстренные службы, уточнил градоначальник.

Первые за пятницу, 19 июня, попытки атаки на столицу были зафиксированы примерно в 12:09 по местному времени. К настоящему моменту общее количество сбитых дронов составило 14.

На фоне прилетов аэропорты Домодедово и Жуковский объявили о приостановке работы по приему и отправке гражданских самолетов. Данные меры вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.

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