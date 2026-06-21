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21 июня, 16:44

Город

"Лето в Москве" приглашает заняться фитнесом, йогой и сыграть в футбол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Гости столицы смогут заняться фитнесом, йогой и сыграть в футбол в рамках спецпроекта "Время возможностей" проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках спецпроекта предприниматели из сферы спорта подготовили на своих площадках более 300 уникальных спецпредложений – от бесплатных тренировок до скидок на абонементы. Подборка бесплатных мероприятий доступна на портале mos.ru, а все спецпредложения – на туристическом портале Russpass.

Например, к спецпроекту присоединились все столичные фитнес-клубы "Брайт Фит". В филиалах клубов в районах Косино-Ухтомский, Южное Тушино и Останкинский можно приобрести трехмесячный абонемент за полцены.

"Участие в сезонных проектах стало для нас работающим инструментом, чтобы исследовать поведение аудитории и тестировать новые продукты", – сказала управляющая клубом Екатерина Тимошина.

По ее словам, зимой сеть ввела пробную неделю фитнеса со скидкой, что привело к покупке абонементов на год.

Аналогично специальные предложения действуют и у других участников рынка. Например, в студии растяжки и фитнеса "Нуга" в Южном Медведкове все лето действует предложение для новых клиентов: при единовременной покупке двух тренировок третья в подарок.

Школа-студия танцев "ЮДэнс" в Таганском районе в рамках спецпроекта до конца июня позволяет всем желающим посетить бесплатное пробное занятие по бачате, хастлу или йоге.

Присоединилась к "Времени возможностей" и организатор тренировок и турниров по кроссминтону Анна Осипова. Летом по выходным на ВДНХ проходят бесплатные тренировки.

"Это относительно молодой и необычный вид спорта, поэтому считаю, что лучший способ познакомить с ним аудиторию – дать возможность поиграть в него бесплатно", – сказала Осипова.

Кроме того, на вечерние тренировки по футболу для взрослых любительского футбольного клуба "Корт" в Покровском-Стрешневе действуют различные скидки. Еще до 6 сентября действует дисконт на аренду электрического катамарана на сервисе "ЯКапитан".

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" на центральной аллее парка "Ходынское поле" открылась фотовыставка. Увидеть фотографии можно до 30 июня. На них изображены молодые люди во время занятий спортом и участия в столичных мероприятиях.

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Сюжет: Лето в Москве
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