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22 июня, 04:23

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 58 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб. Они устанавливают последствия воздушной атаки.

Ранее средства ПВО перехватили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито уже 58 беспилотников.

На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как остальные авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.

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