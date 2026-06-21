В Запорожье рейсовый автобус поврежден осколками сбитого БПЛА

Фото: MAX/"Балицкий Евгений"

Рейсовый автобус был поврежден осколками нейтрализованного дрона в Запорожье. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на трассе Р-280, когда автобус выезжал из села Кирпичное. При этом транспортное средство передвигалось по маршруту "Мелитополь – Кирпичное – Фруктовое".

В результате повреждения выявлены в боковой части. Также выбиты стекла. В автобусе находились водитель и два пассажира. Никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

В свою очередь, за последние сутки в Херсонской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 2 человека, еще 9 пострадали.

Кроме того, как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX, повреждены жилые дома повреждены в Таврийске, Днепрянах, Новой Маячке, Брилевке, Костогрызове, Любимовке, а также хозяйственные постройки в Новой Маячке и Чернянке.

Помимо этого, выявлены повреждения у административных зданий в Таврийске и Горностаевке и складских помещений в Новой Маячке. При этом в Скадовске повреждения получили два морских судна.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военные с помощью дронов сбросили взрывоопасные устройства на одном из участков трассы. По его словам, один из местных граждан заметил подозрительный предмет и захотел убрать его. В результате произошла детонация, из-за которой погибли два человека.

