Четыре человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Керченский полуостров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских БПЛА на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

Аксенов выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время на месте происшествия задействованы профильные службы. Глава Крыма взял ситуацию на личный контроль.

Помимо этого, украинские военные в ночь на 21 июня нанесли с помощью дронов удар по парому "Панагия", который находится в Керченском проливе. В результате случившегося один человек погиб и еще один пострадал.

Также из-за атаки беспилотников было выявлено возгорание на территории нефтяного терминала в поселке Чушка. На место происшествия уже прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Кроме того, как сообщает оперштаб Кубани, еще в двух муниципалитетах края фрагменты БПЛА упали на территории частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья.

В настоящее время на месте происшествия задействованы специальные и экстренные службы. В результате случившегося никто не пострадал.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 21 июня нейтрализовали над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 239 украинских дронов. По данным Минобороны РФ, БПЛА были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарский краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

