За ночь над регионами РФ сбиты 239 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 21 июня нейтрализовали над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 239 украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарский краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее была отражена атака дронов на Тюменский нефтеперерабатывающий завод. В результате случившегося предприятие не получило повреждений. Кроме того, всех сотрудников успели эвакуировать.

До этого мужчина погиб при атаке украинских дронов по городу Гуково в Ростовской области. Еще два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Пожар удалось спустя время потушить.

