В Подмосковье и Пензе ищут пропавшего 16-летнего подростка

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В Подмосковье и Пензе объявили поиски пропавшего без вести 16-летнего Сергея Кары. Об этом сообщили в волонтерском поисковом отряде "Спас град".

По данным поисковиков, подросток пропал по пути из Люберец Московской области в Пензу. Его рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

В момент исчезновения Сергей был одет в черную водолазку, черные джинсы и серые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, попросили обратиться в поисковый отряд или правоохранительные органы.

Ранее в Тверской области нашли тело доцента философского факультета МГУ Владимира Кржевова. Он исчез неподалеку от озера Селигер 26 июля. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.