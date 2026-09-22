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Гроза с ливнем обрушилась на Московский регион. Раскаты грома отмечаются на востоке, юго-востоке и юге.

В частности, непогода зафиксирована в Жуковском, Раменском, Домодедове и Люберцах, а также в районах Москвы по этим направлениям.

На фоне грозы и дождя Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать как в Москве, так и в Подмосковье. До 23:00 оно будет актуально в столице, а в области – до 03:00 среды, 23 сентября.

При этом, согласно прогнозам, температура воздуха в ночь на среду составит 14 градусов.

Москвичей ранее предупредили, что на фоне ливня порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции и следить за детьми. При необходимости граждане могут позвонить по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

