Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Днем 23 сентября порывы восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду, а ночью 24 сентября – 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявили в Московской области.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах региона возможны грозы. Температурный фон в столице составит 17–19 градусов, по области – от 17 до 22.

Атмосферное давление зафиксировано на отметке 747 миллиметров ртутного столба. В ночные часы столбики термометров опустятся до 12 градусов в Москве и до 9 – в Подмосковье.

