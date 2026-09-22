Облачная погода с дождем ожидается в Москве 22 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь ожидаются в столице во вторник, 22 сентября. По области в отдельных районах возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

На этой неделе в Московском регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Дожди будут преимущественно небольшие и местами умеренные. По словам метеорологов, такая погода очистит город, так как она не способствует распространению вредных примесей.

Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. В ноябре такое будет становиться чаще. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше декабря.