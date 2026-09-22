В Москве появилась вакансия специалиста по уходу за слонами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на карьерного эксперта центра "Профессии будущего" Святослава Семеренко.

Он отметил, что необычные предложения постоянно появляются в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными – приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий.

Семеренко назвал еще одну нестандартную вакансию – работу вокалистом в итальянском ресторане. Исполнитель должен выходить на сцену по вечерам в пятницу и субботу. Оплату ему будут производить ежедневно, а ее размер определят индивидуально. От кандидата ждут не менее года опыта в подобной деятельности, артистизма и умения удерживать внимание публики.

В сентябре среди необычных предложений также появились вакансии флориста клубничных букетов с оплатой от 3,5 до 5 тысяч рублей за смену, вязальщицы с окладом от 80 тысяч рублей и дегустатора-контролера мясной продукции с доходом от 86 тысяч рублей.

Ранее карьерный наставник центра "Профессии будущего" Алена Чукина рассказала, что москвичи в среднем тратят на поиск работы около пяти месяцев, хотя в отдельных случаях этот период может составлять от 1–3 месяцев до года и более. По ее словам, дольше всего подходящую вакансию ищут топ-менеджеры с завышенными зарплатными ожиданиями и соискатели, которые стремятся найти "идеальное место".

Чукина также отметила растущую роль ИИ в подборе персонала: 49% компаний уже используют такие инструменты, а еще 21% планируют их внедрить. Нейросетям можно передавать сортировку и первичный скрининг резюме, создание описаний вакансий, анализ интервью и автоматические уведомления, однако финальное решение о найме, оценку soft skills и нестандартные ситуации, по мнению эксперта, должен оставлять за собой человек.