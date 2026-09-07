Официанты в Москве могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц

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До 300 тысяч рублей в месяц могут получать официанты в Москве с учетом чаевых, обслуживания банкетов и выполнения планов ресторана. Об этом рассказала Агентству "Москва" карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

Средняя зарплата представителей этой профессии в столице сейчас составляет около 150 тысяч рублей. По данным московской службы занятости, работодатели разместили более 2,5 тысячи вакансий для официантов. Дополнительно увеличить доход специалисты могут за счет работы на частных мероприятиях, фуршетах и выездных банкетах.

Наиболее высокие зарплаты предлагают рестораны премиального сегмента, где доход официанта начинается примерно от 170 тысяч рублей. Среди требований к кандидатам эксперт выделила внимательность, энергичность, доброжелательность, умение общаться с гостями и готовность работать в условиях большого потока посетителей.

Ранее в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико начал требовать увеличения зарплаты и еженедельный выходной. Его шуточные просьбы запрограммированы и стали частью общения с гостями.

Владелец заведения отметил, что робот не создает сложностей, делает атмосферу позитивнее и привлек внимание посетителей, а также иногда подталкивает сотрудников задуматься о повышении зарплаты.

