2ГИС назвал лучшие заведения общепита в Москве в 2025 году

Фото: 123RF.com/alexkich

Пользователи 2ГИС выбрали лучшие рестораны, кафе, кофейни, бары и фудмоллы столицы. Победителей определили на основе оценок, отзывов и активности посетителей, сообщает пресс-служба геосервиса.

Лауреатами премии в Москве стали 285 ресторанов, 94 бара, 227 кафе, 46 кондитерских, 174 кофейни, 150 точек стритфуда и 12 фудмоллов. Среди отмеченных знаком отличия – рестораны Dizengof99 и J'pan, кафе "Брусника", кофейни "Аэроплан.кофе", "Дринкит" и Floo, фудмолл "Три вокзала. Депо".

Всего в столице обладателями премии стали 1 722 компании. В список вошли не только заведения общепита, но и салоны красоты, фитнес-клубы, автосервисы, гостиницы и магазины цветов.

В этом году проект охватил 124 города России, а также Батуми, Бишкек, Ереван, Минск, Ташкент, Самарканд и 17 городов Казахстана. В Казахстане и Киргизии лауреатов объявят осенью.

Победителей выбирали из 644 тысяч компаний в восьми направлениях бизнеса. Лауреатами стали 11,2 тысячи организаций – почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Найти отмеченные знаком премии заведения на карте можно по запросу "Премия 2ГИС" или через фильтр в результатах поиска рубрики.

Ранее сообщалось, что Тверской район стал рекордсменом по количеству круглосуточных организаций в столице. Аналитики изучили распределение круглосуточных организаций в Москве, включая гостиницы, АЗС, продуктовые магазины, супермаркеты, заведения общепита, аптеки и сервисы доставки еды.

Рейтинг районов построен по количеству круглосуточных точек: он показывает, где таких мест больше всего. Дополнительно специалисты проанализировали их долю от общего числа организаций той же сферы деятельности в каждом районе.