Матвиенко не поддержала идею о повышении возраста российской молодежи

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Возраст молодежи в России повышать не нужно, потому что 35 лет – это "оптимальное решение". Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти", передает ТАСС.

"Некоторые действительно предлагают продлить период молодости, но 35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20–25 лет назад – это уже разная история. Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение", – сказала политик.

По ее словам, молодые люди должны понимать, что до 35 лет, а лучше раньше, надо создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии, а уже потом переходить в другую возрастную категорию – в граждан, которые не относятся к категории "молодые люди". Матвиенко призвала "не нарушать то, что работает", при этом дискуссию на эту тему "можно вести".

"И в первую очередь вы сами, молодые люди, должны власти сказать: "Мы хотим быть молодыми, условно говоря, до 30 лет, не позже". Если вы нам так прикажете – мы поменяем закон", – добавила председатель СФ.

Ранее внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что с биологической точки зрения людьми молодого возраста можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Она пояснила, что границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни.

Между тем в Госдуме поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, поскольку это даст дополнительные возможности для получения господдержки. В Общественной палате сочли необходимым увеличить возраст молодежи до 40 лет.