Уголовное дело возбуждено по факту гибели актера Высоковского

Фото: vk.com/avysokovsky

СК России возбудил уголовное дело по факту смерти актера сериала "Бригада" Александра Высоковского. Об этом сообщили в подмосковном управлении ведомства.

"Следователем во взаимодействии с криминалистом проводится осмотр места происшествия", – добавили в СК.

Высоковский, известный по ролям в "Бригаде", "Марше Турецкого", "Бумере" и "Петре Первом", пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Он отошел вдоль течения и не вернулся.

Его супруга обратилась за помощью к волонтерам и владельцам лодок для поисков пропавшего. Позднее водолазы обнаружили тело артиста в реке, следователи начали доследственную проверку. Причины и обстоятельства гибели Высоковского устанавливаются.