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01 июля, 16:31

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ТАСС: тело актера сериала "Бригада" Высоковского найдено в Оке в Подмосковье

Водолазы нашли тело актера сериала "Бригада" Высоковского в Оке в Подмосковье – СМИ

Фото: кадр из сериала "Бригада"; режиссер – Алексей Сидоров; производство – Аватар Фильм

Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского в реке Оке на территории Московской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Высоковский, известный по роли охранника Саши Белого в сериале "Бригада", пропал во время рыбалки на Оке в районе Пущинской косы. Днем мужчина вместе с сыном отправился на водоем, затем он пошел дальше по берегу и не вернулся.

Супруга актера после его исчезновения обращалась за помощью к владельцам лодок и волонтерам, так как МЧС и "ЛизаАлерт" не ведут поиски на воде из-за сильного течения, и пообещала оплатить расходы добровольцам.

Ранее стало известно, что брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова пропал в Москве. Речь идет об Андрее Лукачере. Родственники не могут найти мужчину уже год.

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