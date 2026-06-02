Геннадий Хазанов прокомментировал пропажу брата, которого не могут найти год

Брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова без вести пропал в Москве: родные не могут найти мужчину на протяжении года, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.
Был затворником
Родственники единокровного брата сатирика Геннадия Хазанова, Андрея Лукачера, не могут определить его местонахождение уже около года, рассказала племянница мужчины ИА Регнум. Женщина заявила, что пыталась связаться с дядей, однако его квартира заперта, а соседи не видели его уже долгое время.
Родственница рассказала, что решила наладить связь с дядей после смерти отца, Юрия Лукачера. По ее словам, при жизни братья разругались и оборвали связь, хотя продолжали жить в соседних домах в 400 метрах друг от друга. Кроме того, оба были затворниками и мало общались с людьми.
По информации женщины, у дяди была "дама сердца", хотя официально он не женат и не имеет наследников. Она также обратилась в социальные службы, однако там сказали, что не располагают информацией об Андрее Лукачере.
"Дядя всегда жил очень бедно. Он много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Там он питался и брал какие-то продукты домой", – добавила племянница пропавшего.
Журналисты ИА Регнум выяснили, что последний раз Андрей Лукачер обращался в поликлинику в феврале 2025 года.
В свою очередь, Геннадий Хазанов заявил в разговоре с изданием "СтарХит", что не в курсе о произошедшем с родственником.
"Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет", – сказал актер.
Мать не рассказывала Хазанову об отце и младших братьях. По воле случая во взрослом возрасте Геннадий Викторович жил со своей семьей в том же доме в центре Москвы, что его отец и братья. Сатирик отметил в интервью, что общение с родственниками не задалось.
Уголовное дело и долг за коммуналку
Соседи Андрея Лукачера рассказали изданию "Московский комсомолец", что видели пенсионера около месяца назад. По их словам, люди в форме сотрудников силовых структур навестили мужчину в начале мая и проинформировали, что у него долг за ЖКХ в размере 53 тысяч рублей. Сотрудники предложили мужчине проехать для разбирательства, после чего соседи не видели Лукачера.
Кроме того, собеседники издания рассказали, что пенсионер всегда был тихим, спокойным, опрятным, не шумел и не водил сомнительных гостей. Однако у некоторых соседей к нему были претензии: якобы мужчина захламил квартиру, из-за чего завелись тараканы. При этом журналисты сделали в его "однушке" ремонт ради съемки телевизионного сюжета около 5 лет назад, но вскоре квартиру вновь заполонил "хлам с помойки". Дверь в квартиру пенсионера не закрывалась, потому что не было замка, отметили соседи.
Позже журналисты выяснили, что в отношении пропавшего было возбуждено уголовное дело 14 мая. Он также был доставлен в отдел на допрос, а впоследствии отпущен под обязательство явки к следователю по первому требованию.
СМИ сообщили о смерти брата Андрея, Юрия Лукачера, в октябре 2025, хотя это произошло еще в 2023-м. По словам его соседей, он скончался один и в нищете. Кроме того, он якобы обращался за помощью к знаменитому брату, но получил отказ, рассказали журналисты.
Однако народный артист РСФСР опроверг эту информацию в беседе с изданием "СтарХит".
"Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная", – сказал Хазанов.
Сатирик добавил, что не общался с родственником, их ничего не связывало и Юрий никогда не просил у него помощи.