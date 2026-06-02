Геннадий Хазанов прокомментировал пропажу брата, которого не могут найти год

Брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова без вести пропал в Москве: родные не могут найти мужчину на протяжении года, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Был затворником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родственники единокровного брата сатирика Геннадия Хазанова, Андрея Лукачера, не могут определить его местонахождение уже около года, рассказала племянница мужчины ИА Регнум. Женщина заявила, что пыталась связаться с дядей, однако его квартира заперта, а соседи не видели его уже долгое время.

Родственница рассказала, что решила наладить связь с дядей после смерти отца, Юрия Лукачера. По ее словам, при жизни братья разругались и оборвали связь, хотя продолжали жить в соседних домах в 400 метрах друг от друга. Кроме того, оба были затворниками и мало общались с людьми.





племянница Андрея Лукачера Счетчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели. Телефоном дядя никогда не пользовался, у него не было ни сотового, ни стационарного телефона. Я подумала, что он мог куда-то уехать, и решила зайти в другой раз, однако с тех пор об Андрее Викторовиче так и нет никакой информации.

По информации женщины, у дяди была "дама сердца", хотя официально он не женат и не имеет наследников. Она также обратилась в социальные службы, однако там сказали, что не располагают информацией об Андрее Лукачере.

"Дядя всегда жил очень бедно. Он много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Там он питался и брал какие-то продукты домой", – добавила племянница пропавшего.

Журналисты ИА Регнум выяснили, что последний раз Андрей Лукачер обращался в поликлинику в феврале 2025 года.

В свою очередь, Геннадий Хазанов заявил в разговоре с изданием "СтарХит", что не в курсе о произошедшем с родственником.

"Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет", – сказал актер.



Геннадий Хазанов рассказал о своих младших единокровных братьях Андрее и Юрии Лукачерах в 2021 году. По словам народного артиста РСФСР, его родителей, Виктора Лукачера и Ираиду Хазанову, связывал тайный роман. Однако, когда женщина забеременела, отец будущего сатирика разорвал с ней отношения и вернулся к официальной супруге. Позже у них родились двое сыновей – Юрий и Андрей. Мать не рассказывала Хазанову об отце и младших братьях. По воле случая во взрослом возрасте Геннадий Викторович жил со своей семьей в том же доме в центре Москвы, что его отец и братья. Сатирик отметил в интервью, что общение с родственниками не задалось.



Уголовное дело и долг за коммуналку

Соседи Андрея Лукачера рассказали изданию "Московский комсомолец", что видели пенсионера около месяца назад. По их словам, люди в форме сотрудников силовых структур навестили мужчину в начале мая и проинформировали, что у него долг за ЖКХ в размере 53 тысяч рублей. Сотрудники предложили мужчине проехать для разбирательства, после чего соседи не видели Лукачера.

Кроме того, собеседники издания рассказали, что пенсионер всегда был тихим, спокойным, опрятным, не шумел и не водил сомнительных гостей. Однако у некоторых соседей к нему были претензии: якобы мужчина захламил квартиру, из-за чего завелись тараканы. При этом журналисты сделали в его "однушке" ремонт ради съемки телевизионного сюжета около 5 лет назад, но вскоре квартиру вновь заполонил "хлам с помойки". Дверь в квартиру пенсионера не закрывалась, потому что не было замка, отметили соседи.

Позже журналисты выяснили, что в отношении пропавшего было возбуждено уголовное дело 14 мая. Он также был доставлен в отдел на допрос, а впоследствии отпущен под обязательство явки к следователю по первому требованию.

СМИ сообщили о смерти брата Андрея, Юрия Лукачера, в октябре 2025, хотя это произошло еще в 2023-м. По словам его соседей, он скончался один и в нищете. Кроме того, он якобы обращался за помощью к знаменитому брату, но получил отказ, рассказали журналисты.





Инна соседка Юрия Лукачера Юрий Викторович рассказывал, что у него есть известный брат, артист Геннадий Хазанов, но они поругались. Когда у Юрия дела пошли совсем плохо, он обратился за помощью к Хазанову, но тот ему отказал и не стал помогать. Юрий Викторович очень обиделся на Хазанова и вообще на всех родственников, которые забыли про него и оставили умирать в нищете.

Однако народный артист РСФСР опроверг эту информацию в беседе с изданием "СтарХит".

"Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная", – сказал Хазанов.

Сатирик добавил, что не общался с родственником, их ничего не связывало и Юрий никогда не просил у него помощи.

