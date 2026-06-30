В СК опровергли версию ухода Усольцевых по скрытой тропе в Кутурчине

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Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, в Кутурчинском Белогорье Красноярского края не имеется, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что пропавшая семья могла скрыться по тайной тропе, о существовании которой знал ограниченный круг людей.

Следствие изначально отрабатывало три версии исчезновения Усольцевых, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако версии побега и похищения были опровергнуты. При этом точный маршрут, по которому пропавшие планировали идти, неизвестен.

Усольцевы исчезли еще осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна. Основные поиски семьи были прекращены, но периодически спасатели возобновляют поисковые работы.

В июне 2026 года в ходе поисков Усольцевых специалисты нашли некие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы, но одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать пропавшим.

