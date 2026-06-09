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09 июня, 11:02

Происшествия

Блокпост поставили на месте поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Фото: vk.com/mu30042016

На месте возобновленных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, поставили блокпост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски", – говорится в сообщении.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года – в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

После работа продолжилась в режиме точечных проверок. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года.

Новый этап поисков стартовал 4 июня. Они будут проводиться в том числе с участием спасательных служб, силовых ведомств и волонтеров. Всего задействованы около 80 человек.

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