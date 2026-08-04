РИА Новости: фигуристка Трусова может выступить на турнире в Токио

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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, спортсменка уже подала заявку на участие и оформляет визу. Она также ожидает получения нейтрального статуса. Сами соревнования пройдут с 4 по 6 сентября.

При этом другой источник добавил, что на турнире планируется выступление всех доступных российских фигуристов из национального топ-3. Исключением станут многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин – они намерены начать международный сезон в Европе.

Ранее участница Олимпийских игр 2026 года, 19-летняя фигуристка Аделия Петросян, объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Она поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, а также отметила, что решение далось ей непросто. Петросян тренировалась у Тутберидзе с 2019 года.