Роза Сябитова заявила, что нельзя сохранять брак, если страдают дети

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сохранение семьи недопустимо, если внутри союза страдают дети. Об этом в беседе с News.ru сообщила сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По ее словам, попытки сохранить видимость брака ради детей бессмысленны, если при этом калечится детская психика или присутствует домашнее насилие.

Сябитова подчеркнула, что взрослые могут разобраться между собой, но ребенок не должен становиться заложником родительских конфликтов.

"Брак нельзя сохранять, если страдают дети – физически, эмоционально, психологически. У меня прямо триггер включается, когда я вижу, как ребенок плачет в семье", – заявила телеведущая.

Сябитова призналась, что сама воспитывалась в неблагополучной обстановке. По ее словам, единственное, о чем она думала в детстве, – чтобы родители развелись, "ад закончился", а детям дали учиться и делать уроки.

Детство в семье алкоголиков помогло стать "матерью-самкой" для своих детей и внуков, призналась Сябитова ранее. Она поделилась, что ее родителей "сломала Москва" – мать и отец начали заглушать свои проблемы алкоголем.