Полиция Таиланда допустила обнаружение тел еще двух жертв на месте захоронения Назимовых

Фото: royalthaipolice.go.th

Полиция Таиланда не исключает, что на лесной поляне, где были обнаружены тела россиян Дианы и Романа Назимовых, закопаны останки еще как минимум двух человек, убитых теми же преступниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейский участок Хуай Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело.

"Вероятна серия убийств, совершенных одними и теми же преступниками в течение нескольких лет. <...> Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве <...> Назимовых, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе", – заявили в участке.

После ареста подозреваемых следствие установило, что у преступников было три сообщника. Двух из них арестовали, они уже дают показания. Также в полиции напомнили, что, согласно признанию Понга на допросах, именно он выстрелил в 17-летнего Назимова и забил до смерти его 22-летнюю сестру. В убийстве трех граждан Таиланда, чьи тела нашли в соседней могиле, он также сознался.

Все пять тел в настоящее время находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Результаты экспертизы вскоре будут переданы следствию.

Об исчезновении Назимовых стало известно в конце июля. В ходе поисков был обнаружен их мотоцикл. Вскоре задержали подозреваемых, которые признались в убийстве подростка и нанесении смертельных травм его сестре.

Тела молодых людей были найдены закопанными в лесу. По версии следствия, мотивом преступления стало намерение завладеть мотоциклом. Фигурантами дела о преднамеренном убийстве, разбое с оружием и инсценировке представительства власти стали четверо человек. Им грозит смертная казнь.