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04 августа, 14:42

Общество

Школьную программу по истории синхронизировали с заданиями ОГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

С 1 сентября задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников полностью приведут в соответствие с содержанием новых единых учебников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что изменения вносятся в федеральную образовательную программу основного общего образования, из-за чего скорректированы контрольно-измерительные материалы (КИМ) экзамена. Теперь все задания будут опираться исключительно на материал, который школьники изучают по единой программе.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство вышло на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе.

"Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами", – подчеркнул министр.

По его словам, задания не выйдут за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что проходили в классе. В ведомстве напомнили, что количество часов на изучение истории в 6–8-х классах увеличили до трех часов в неделю, а в 9-м классе нагрузка по предмету составит два часа в неделю.

Ранее Минпросвещения РФ официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. В список допущенных вошли книги "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5, 6, 7-х классов.

При этом Кравцов также сообщал о сокращении примерно 30% часов на уроки обществознания в основной школе. Их перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории.

Обязательный устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года

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