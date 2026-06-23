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23 июня, 14:55

Общество

Уроки обществознания сократили в основной школе в пользу мировой и российской истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил о сокращении часов на уроки обществознания в основной школе. О нововведениях он рассказал на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

Речь идет примерно о 30% часов. Их перенаправили на более глубокое изучение истории России и мировой истории.

Ранее стало известно, что со следующего учебного года школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Причем в пособии для 9-го класса появился параграф, посвященный религии.

Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на подразделы "Религия как часть культуры", "Мировые религии", "Православие" и "Свобода совести". Кроме того, текст дополнен изображениями кафедрального собора храма Христа Спасителя в Москве, картины Александра Иванова "Явление Христа народу", иконы Андрея Рублева "Святая Троица", Иволгинского дацана и мечети "Сердце Чечни".

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