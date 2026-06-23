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23 июня, 15:00

Технологии

Роскомнадзор сообщил об отсутствии ограничений работы Twitch

Фото: 123RF.com/inkdrop

В России не ограничивают доступ к стриминговой платформе Twitch. Об заявила пресс-служба Роскомнадзора в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно о сбое в работе Twitch. Жители России жаловались на невозможность загрузить прямые эфиры. Они могли открыть платформу, авторизоваться и пользоваться чатами трансляций, однако воспроизведение видео оказалось недоступно.

Первые жалобы появились еще в ночь на 23 июня. Проблемы фиксировались после 01:00 по московскому времени. Пользователи подчеркнули, что сбой происходил только при подключении из России.

Представители Twitch пока не прокомментировали ситуацию.

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