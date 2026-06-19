Сбой произошел в работе "Авито"

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Сбой произошел в работе онлайн-платформы объявлений "Авито". Специалисты уже работают над устранением неполадок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.



"Все починим", – прокомментировали в "Авито".

Всего с начала суток на работу сервиса пожаловались 9 728 пользователей, следует из данных портала "Сбой.рф". Пик жалоб пришелся на 17:00. Чаще всего о сбоях сообщали из Москвы (39%), Санкт-Петербурга (14%), Подмосковья (5%) и Свердловской области (5%).

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка". На тот момент о трудностях в работе приложения жаловались 1 600 человек. Наиболее активно о сбоях сообщали жители Московской области (9%), Татарстана (7%) и Санкт-Петербурга (7%).

