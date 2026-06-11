Сбой произошел в работе приложения "Т-Банка"

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В работе приложения "Т-Банка" произошел технический сбой. У некоторых клиентов могут наблюдаться трудности при отображении информации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

Сейчас в компании работают над восстановлением функций сервиса.

Согласно данным портала Downdetector, жалобы поступают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей. Порядка 34% пользователей сообщают о проблемах в работе мобильного приложения и сбое сервиса. Кроме того, жалобы поступают на сбой личного кабинета.

Ранее технический сбой произошел в работе мессенджера MAX. Сообщения приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Тюменской области – за час поступило около 460 жалоб.

Чаще всего пользователи сообщали о неполадках с оповещениями, также жаловались на сбой мобильного приложения. Спустя некоторое время в пресс-службе MAX сообщили, что мессенджер работает штатно.