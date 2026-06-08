08 июня, 17:20Технологии
ВТБ полностью восстановил работу сервисов после DDoS-атаки
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Банк ВТБ восстановил доступ ко всем своим сервисам после DDoS-атаки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Все системы работают в штатном режиме. Специалисты банка успешно блокируют последствия DDoS-атаки", – говорится в заявлении.
О сбое в работе мобильного приложения и сайта ВТБ стало известно 8 июня. Жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей.
Было зафиксировано около 2,6 тысячи сообщений о неполадках, причем большинство из них поступило из Москвы и Петербурга.