Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой произошел в работе сервисов банка ВТБ, следует из данных портала Downdetector.

За последний час на работу как мобильного приложения, так и сайта банка пожаловались около 2,6 тысячи раз. Сообщения поступают из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей.

При этом с начала суток, согласно данным "Сбой.рф", об ошибках сообщили около 1,2 тысячи пользователей. В 32% случаев жалобы поступали из Москвы, в 16% – из Санкт-Петербурга, а в 6% – из Новосибирской области. На жалобы жители Самарской и Московской областей пришлось по 4%.

Ранее пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе ChatGPT. Около 3,8 тысячи обращений поступило из Великобритании. О некорректной работе чат-бота также сообщали из Нидерландов, Германии, Франции, Бразилии и других стран.

