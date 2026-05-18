18 мая, 18:48

Транспорт

Массовый сбой произошел в работе каршеринга "Делимобиль"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Массовый сбой произошел в работе сервиса каршеринга "Делимобиль" в России. Транспортные средства заблокированы, а пользователи не могут завершить аренду.

На момент публикации сбой длится около часа. Клиенты сервиса жалуются, что не могут закрыть автомобили, так как приложение не работает, а в технической поддержке не отвечают.

Очередь в call-центре уже превысила 600 человек. При этом, если дозвониться в службу поддержки все же удается, можно услышать прерывистый и зависающий голос автоответчика, который оповещает, что операторы сейчас заняты.

Некоторые пользователи уточнили, что у них продолжают списываться деньги за поездку. Другие автомобилисты добавили, что у многих авто заблокировались, когда те ненадолго отошли. В машинах остались личные вещи водителей.

Тем временем в официальном канале "Делимобиля" уже оставили более 2 тысяч комментариев. Люди делают скриншоты неработающего приложения и просят решить проблему. В ответ техподдержка присылает инструкцию и сообщает, что компания работает над устранением неполадок, а компенсация поездки поступит в течение 7 дней.

Ранее проблемы возникли в работе сервисов Т-Банка. За сутки количество жалоб превысило 2,2 тысячи. Большинство обратившихся заявляли о невозможности войти в мобильное приложение, еще 16% указывали на общие трудности в работе. Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. Также сбои фиксировались в Самарской и Ленинградской областях. Спустя время работа банковских сервисов была восстановлена.

транспорттехнологии

