Эксперт Бархота: недвижимость в России подешевеет при кризисе в строительной отрасли

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года, утверждают некоторые эксперты. Что будет с рынком жилищных кредитов на этом фоне и стоит ли планировать покупку – в материале Москвы 24.

Слои надбавок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ипотечные ставки на первичном рынке снизятся до 16%, а на вторичном – до 17% к концу третьего квартала 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева.





Кирилл Селезнев эксперт по фондовому рынку Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает, до этого – работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%, то есть до "оживления" еще 2–4 процентных пункта.

Однако полноценное возвращение рыночной ипотеки, по словам эксперта, стоит ждать лишь ближе к концу 2026-го – началу 2027 года, когда ключевая ставка окажется в диапазоне 11–13%.

Также финансист подчеркнул, что между ключевой и ипотечной ставками всегда есть слои надбавок, среди которых стоимость пассивов, премия за кредитный риск, операционные расходы и резервы. Все это не дает ставке снижаться быстрее, отметил Селезнев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года. По мнению парламентария, исходя из текущей динамики снижения роста цен, ключевая ставка должна находиться на уровне 11–12%.

На данный момент этот показатель составляет 14,5%: такое решение Банк России принял 24 апреля. Следующее заседание регулятора пройдет 19 июня.

Перспективы снижения

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил в беседе с Москвой 24, что ставки по ипотеке во многом коррелируют с доходностью облигаций федерального займа (ОФЗ) и ключевой ставкой Банка России.

"Чтобы примерно определить ставку по рыночной ипотеке, нужно взять ключевую и прибавить 1,5–2 процентных пункта. Поэтому 16–17% выглядит вполне реалистично. Однако даже при 16–17% оживления спроса не произойдет: психологически оно происходит при снижении ниже 10–11%, тогда действительно начинается ипотечный бум", – сказал он.

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%. По мнению эксперта, это произойдет, возможно, ближе к концу 2028 года или в 2029-м.

"Но для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, главное – не только ставка по ипотеке, но и стоимость самой квартиры. Если она недоступна с точки зрения цены, даже нулевая ставка не оживит спрос. В жилищной сфере главная дискуссия сейчас не столько о ставке по ипотеке, сколько о том, когда снизится стоимость жилья", – подчеркнул экономист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Недвижимость может подешеветь при перманентном или достаточно глубоком кризисе строительной отрасли, когда происходит падение продаж по всем программам (в том числе экономического класса), возникает распродажа жилья с дисконтом, при этом не разворачивается льготная ипотека.

Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки, добавил эксперт.

"Возникает ловушка перегретого рынка: спрос недостаточен, а строительный цикл не может остановиться и просто замедляется. Это видно на примере многих крупных застройщиков. Ситуация осложняется тем, что цены не могут падать, а программы льготной ипотеки сейчас не так эффективны, как прежде. Даже если сильно снизить ставку, это не будет драйвером роста спроса, потому что цены за последние 7–8 лет увеличились примерно в три раза", – резюмировал Бархота.

В свою очередь, риелтор Олег Свиридов поделился свежими примерами из практики, иллюстрирующими ситуацию на вторичном рынке.

"Реальная ставка в этом сегменте сейчас составляет 19–20,5%. Была покупка, где VIP-клиенту одного из банков выдали ипотеку под 16,7%", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

Однако, по мнению эксперта, даже то снижение, которое произошло в первом и втором кварталах 2026 года, уже положительно повлияло на рынок.

"Кредиты берут в разных бюджетах – и на покупку квартиры за 6 миллионов в Подмосковье, и в более дорогих объектах. Люди все равно пользуются заемными средствами. Если произойдет снижение до 16–17%, это положительно повлияет на ситуацию, 100%", – пояснил специалист.

На первичном рынке большинство потенциальных заемщиков, которые могли воспользоваться льготными программами, уже это сделали. Сейчас остались лишь единичные случаи – например, когда покупатели специально приезжают из регионов в Москву, чтобы оформить семейную ипотеку, добавил риелтор.





Олег Свиридов риелтор Сейчас тех рассрочек, которые дают застройщики, не хватает для постоянного и хорошего сбыта квартир. Есть перенасыщение жилья, люди не могут брать дорогую ипотеку. Если будет снижение ставки на первичном рынке, это здорово.

"Нельзя, чтобы строительная отрасль – государствообразующая, где каждый рубль, вложенный в строительство, дает до 5 в других областях, – простаивала даже один день. Это слишком сильно сказывается на других сферах экономики. Поэтому снижение ставки повлияет только положительно", – подчеркнул эксперт.

Вторичный рынок, по его словам, на сегодняшний день представляет собой рынок альтернативных сделок. Здесь действуют мотивированные продавцы, которым нужно продать жилье, чтобы разъехаться или увеличить площадь. Таких сделок достаточно много, и если у покупателей появится больше финансовых возможностей, это положительно скажется на рынке, заключил Свиридов.

