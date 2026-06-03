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03 июня, 12:06

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Эксперт Бархота: ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 10% ближе к 2029 году

Эксперт рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 10%

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году, рассказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он объяснил, что для снижения ипотечных ставок до 10–11% ключевая ставка должна составлять около 7–8%, однако это произойдет только ближе к концу 2028 или к 2029 году. После этого может произойти психологическое оживление спроса на ипотеку и "ипотечный бум".

Однако эксперт добавил, что для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, важна не только ставка, но и стоимость жилья. По словам Бархоты, даже нулевая ставка не сможет оживить спрос, если квартира остается недоступна с точки зрения стоимости.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент главная дискуссия в жилищной сфере разворачивается вокруг стоимости жилья. Недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе: в этом случае падают продажи по всем программам и начинается распродажа жилья со скидкой.

"Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки", – указал эксперт.

Из-за этого появляется так называемая ловушка "перегретого рынка" – на квартиры нет достаточного спроса, но строительный цикл не может остановиться, просто замедляясь.

При этом снижаться цены не могут, а программы льготной ипотеки не так эффективны, как были раньше. Это приводит к тому, что снижение ставки не приведет к росту спроса, поскольку за 7–8 лет стоимость недвижимости увеличилась примерно в три раза.

Ранее сообщалось, что уровень долговой нагрузки россиян по итогам 2025 года уменьшился до 9,1%, что является самым низким показателем с начала 2019 года. Этому поспособствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

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