Один человек погиб в результате атаки ВСУ на автобус под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Также травмы получили четыре человека, в том числе 16-летняя девушка. Ее с осколочным ранением бедра доставили в детскую областную клиническую больницу.

Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них – в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностирована акубаротравма, она проходит обследование.

Ранее в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека. Из-за удара FPV-дрона множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина в городе Грайвороне. Их направили в местную ЦРБ.