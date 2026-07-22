Приложение "Парковки России" заработало в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение "Парковки России" и сайт parking.mos.ru заработали в штатном режиме после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

22 июля у ряда пользователей могли возникать трудности при оплате парковки через сервисы. При этом сделать это можно было с помощью СМС и через голосовой сервис.

До этого с неполадками столкнулись пользователи онлайн-платформы объявлений "Авито". На работу сервиса пожаловались 9 728 пользователей, чаще всего о сбоях сообщали из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

Ранее сбой был зафиксирован в работе поисковой системы Google, веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, сайта Apple. Жалобы поступали из Москвы, Петербурга, Московской, Новосибирской и Челябинской областей.

