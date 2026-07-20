Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне пожаловались на сбой в работе App Store. Статистику обращений предоставил портал "Сбой.рф".

В частности, с начала суток понедельника, 20 июля, о проблемах заявил 251 человек. В основном с неполадками столкнулись жители Москвы (20%) и Санкт-Петербурга (13%). В свою очередь, количество соответствующих сообщений из Удмуртии, Курской, Ростовской и Брянской областей, а также Ставрополья составило по 5%.

Пользователи отмечают, что приложение работает с перебоями, а также возникают трудности при скачивании игр и программ.

Схожая ситуация ранее сложилась с приложением Т-Банка. Всего поступило более 1,9 тысячи жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности открыть приложение и воспользоваться личным кабинетом. Также многие не могли расплатиться за товары и услуги или осуществить перевод средств.