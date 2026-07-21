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21 июля, 11:07

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Норвежские олени перепрыгнули колючую проволоку и оказались в России

Фото: телеграм-канал Readovka

Норвежские олени, которые ежегодно пересекают границу с Россией, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области. Об этом сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что около 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории. Их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать и забрать своих животных.

"Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись. Я удивлена, почему только сейчас появилась эта информация. Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами", – поделилась она.

Причем через колючую проволоку животные перепрыгнули впервые. Поликарпова добавила, что в заповеднике и не знали, что эти животные так умеют.

По ее словам, встречались группы по 10–12 оленей. Их замечали между поселками Никель и Раякоски, в районе Заполярного. Кроме того, они могли разбрестись по территории заповедника и его окрестностей, большими группами сейчас животные не держатся.

При этом в "Пасвике" других оленей нет, поэтому все встреченные животные – "перебежчики" с территории Норвегии. Вместе с тем у этих оленей есть метки и ошейники.

В 2024 году руководство заповедника направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на территорию РФ и съедают ценный лишайник. Сумма претензии составила 47 миллионов норвежских крон. Как отметила Поликарпова, переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Пасвик" представляет собой узкую полосу длиной 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. Это единственный в РФ заповедник, полностью расположенный в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на его территорию через реку Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской стороне.

Ранее ягуар проник в здание национального университета Колумбии и прогулялся по его коридорам. После этого в вузе приостановили очные занятия. На место ЧП вызвали пожарных, полицейских и сотрудников службы по устойчивому развитию региона Южной Амазонии.

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