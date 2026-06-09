NBC News: аллигатор помог полицейским задержать пьяного водителя в США

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В США аллигатор помог полицейским штата Луизиана задержать пьяного водителя, сообщил телеканал NBC News.

По данным СМИ, инцидент произошел в местном регионе Джефферсон-Пэриш, когда патруль попытался задержать 40-летнего Виктора Риваса за езду в нетрезвом виде. После остановки автомобиля мужчина убежал в болотистую местность, где на него напал аллигатор.

Он спасся от рептилии, а затем его задержали. Как указали журналисты, мужчину госпитализировали с рваными ранами рук. После получения медпомощи его отправили под стражу.

Ранее пенсионерка из польского города Воломина врукопашную отбилась от кабана. Она гуляла со своей собакой, когда на нее напало дикое животное.

Кабан повалил женщину на землю и начал кусать, однако местная жительница в ответ била и пинала зверя. После инцидента она самостоятельно обратилась в больницу с многочисленными ушибами и глубокими укусами.