Лисенок остановил работу метрополитена в Хельсинки

Фото: 123RF.com/mriyawildlife

Метрополитен приостанавливал работу в Хельсинки в Финляндии из-за лисенка на путях. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел утром 8 июня. Лисенка заметили на путях метро в районе Контула. После этого движение поездов остановили примерно на 10 минут.

Специалисты спасательной службы вместе с сотрудниками подземки попытались достать животное, однако лисенок убежал. На место ЧП выезжали два спасательных расчета.

Дежурный пожарной части Хельсинки Канникоски отметил, что подобный случай был зафиксирован и на прошлой неделе. Тогда спасатели также не смогли поймать лису. Он предположил, что детеныш мог быть из ее выводка.

Ранее кенгуру, который неожиданно появился у железнодорожных путей в бельгийской провинции Восточная Фландрия, привел к нарушению движения поездов. Инцидент произошел на небольшой линии ж/д путей в районе деревни Зингем. Полиция попыталась поймать кенгуру, но не смогла, поэтому позвали ветеринара, который "оказался более способным".

