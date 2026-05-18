Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 17:44

Транспорт
Главная / Новости /

AFP: кенгуру нарушил железнодорожное движение в Бельгии

Кенгуру нарушил железнодорожное движение в Бельгии

Фото: 123RF.com/funniefarm5

Кенгуру, который неожиданно появился у железнодорожных путей в бельгийской провинции Восточная Фландрия, привел к нарушению движения на путях. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ж/д оператора Infrabel.

По словам представителя компании Фредерика Сакре, информация о появлении животного поступила примерно в 09:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Инцидент произошел на небольшой линии ж/д путей в районе деревни Зингем. Движение было затруднено примерно на час.

Как указал Сакре, полиция попыталась поймать кенгуру, но не смогла, поэтому позвали ветеринара, который "оказался более способным". Информации о том, как животное оказалось на участке путей и откуда оно появилось, нет.

Ранее в Чехии бобр захватил частный пруд и напал на его владельцев. По данным СМИ, млекопитающее проявило агрессию в отношении собаки и дочери хозяина земельного участка. Прибывшие на место пожарные попытались поймать зверя, однако тот вновь проявил враждебность и сбежал.

Читайте также


животныетранспортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика