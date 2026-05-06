06 мая, 13:18

Fox Weather: Калифорнию ждет нашествие акул из-за феномена Эль-Ниньо

Калифорния может столкнуться с нашествием акул из-за феномена Эль-Ниньо

Калифорния может столкнуться с нашествием акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Fox Weather.

По словам морского биолога Криса Лоу, из-за этого некоторые виды морских хищников, такие как белые акулы или акулы-молоты, отправятся размножаться на север вместо южного побережья.

Феномен Эль-Ниньо заключается в аномальном нагреве поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, из-за чего у берегов Южной Калифорнии становится теплее, и в эти воды мигрирует больше акул. Вместо них в океанические воды Калифорнии прибудут южные виды, например тигровые или тупорылые акулы, считающиеся довольно агрессивными.

Ранее сообщалось, что город Пунта-Марина в Италии пострадал от нашествия павлинов. По информации местных СМИ, там поселилась колония из 400 птиц.

Павлины перекрывают дороги, повреждают крыши жилых домов и автомобилей. Из-за их громких криков, которые начинаются около 04:00 утра, местные жители лишены нормального сна.

