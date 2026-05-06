В Москве с 14 по 17 мая пройдет фестиваль "Булгаков Фест"

Четвертый ежегодный фестиваль "Булгаков Фест", организованный Музеем Михаила Булгакова при участии департамента культуры Москвы, состоится в городе с 14 по 17 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие, ставшее традицией для поклонников писателя, позволит глубже погрузиться в его жизнь и литературное наследие. В этом году ключевым событием станет 60-летие со дня выхода первой части романа "Мастер и Маргарита" в журнале "Москва".

Помимо этого, программа включает в себя выставки, экскурсии, кинопоказы, лекции, гастрономические события и театральные постановки. Местами проведения активностей были выбраны культурные центры города – три площадки музея, Центральный дом литераторов Союза писателей России и Государственный исторический музей.

Фестиваль стартует 14 мая, накануне дня рождения Булгакова. В этот день в 19:00 в научно-просветительском центре состоится праздничный концерт, где музыканты исполнят произведения Сезара Франка и Николая Метнера на скрипке и фортепиано. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте "Мосбилет".

Основные же события пройдут с 15-го по 16-е число, а финал намечен на 17 мая на площадке Государственного исторического музея, где проходит совместная выставка "Люди как люди. Любят деньги". Деньги в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

В частности, в день рождения писателя, 15-го числа, в "нехорошей квартире" на Большой Садовой свои двери откроет выставка "Рукописи не горят", приуроченная к юбилею публикации первой части "Мастера и Маргариты". Экспозиция расскажет о создании романа, начиная с первых идей и сожжения рукописи и заканчивая посмертной публикацией, которая принесла произведению мировую известность.

В этот же день в 16:00 в Центральном доме литераторов запланированы кинопоказы, театральные постановки и лекции в рамках цикла "Булгаков на экране: ирония, театр, метафизика". Зрителям представят первую отечественную экранизацию части "Мастера и Маргариты" – фильм "Черные перчатки", который основан на материалах расширенной версии картины "Иван Васильевич меняет профессию", а также другие редкие экранизации произведений писателя.

Вечерняя программа продолжится в 19:00 лекцией-дискуссией психиатра Натальи Бехтеревой и кандидата филологических наук Ивана Назарова "Внутренний диалог героя в "Записках юного врача": комплекс самозванца или практическое руководство?". Завершением станет спектакль по булгаковскому циклу рассказов "Записки юного врача" Театра сторителлинга, начало которого запланировано в 20:00.

Параллельно с этим в 19:00 состоится еще один кинопоказ. В киноконцертном зале "Октябрь" посетителей ждут на фильм Владимира Бортко "Собачье сердце", после просмотра которого начнется встреча с главным научным сотрудником Музея Михаила Булгакова Марией Котовой.

Помимо этого, музей подготовил еще один проект, презентация которого также состоится 15 мая, – коллаборацию с гастробистро "Мультикультура". Мероприятие будет посвящено кулинарному миру булгаковской повести "Собачье сердце".

В свою очередь, журналист и экскурсовод Мария Сурвилло в день рождения писателя подготовила двухчасовую пешеходную авторскую прогулку. Она стартует в 12:00 у мемориальной квартиры Булгакова на Большой Пироговской и завершится посещением Новодевичьего кладбища, где находится могила писателя. Для участия необходимо зарегистрироваться через "Мосбилет".

16-го числа в 15:00 всех желающих приглашают на лекцию Назарова "Квартирный вопрос в жизни и творчестве Михаила Булгакова" в Государственном историческом музее. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы выставки "Люди как люди. Любят деньги". Деньги в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Филолог расскажет о московских адресах писателя, его жизни в коммуналках и отдельных квартирах, а также о том, как жилищные проблемы и их решения нашли отражение в булгаковских произведениях.

В завершающий день в 17:00 там же состоится акция "День М. А. Булгакова", а также встреча с главным научным сотрудником Музея М. А. Булгакова Еленой Михайловой и кураторами выставки "Люди как люди. Любят деньги". Деньги в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" – Еленой Семилетниковой и Евгением Захаровым.

В качестве интерактива всем гостям выдадут билеты, среди которых три будут разыграны. Победившие в конкурсе получат памятный жетон, выпущенный ограниченным тиражом в 150 экземпляров на Московском монетном дворе.

Также в этот день пройдут экскурсии по выставке в 16:00 и 18:00. Регистрация доступна на сайте Государственного исторического музея.

Кроме того, в рамках фестиваля в Музее Михаила Булгакова будут представлены новые сувениры: карта "Булгаковская Москва", тематические открытки и билеты с NFC-метками, предоставляющими доступ к дополнительному цифровому контенту.

