Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:58

Происшествия

Москвича обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии

Фото: MAX/"Столичный СК"

Мужчину в Москве обвинили в 40 эпизодах распространения детской порнографии, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По версии следствия, в период с февраля 2022 по май 2024 года 24-летний мужчина, находясь на территории Южного административного округа столицы, приобрел и хранил на своем телефоне порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних. Помимо этого, он распространял эти материалы в переписках по интернету.

Его действия выявили и пресекли в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, которые провели следователи Следственного комитета Москвы и сотрудники УБК ГУ МВД России по столице.

Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних". Со злоумышленником проводятся следственные действия, он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается проведение следственных действий по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта", – заключили в ведомстве.

Ранее в Великобритании мигрант-педофил похитил 5-летнюю девочку с улицы, когда ее мать отвлеклась. Ребенка нашли в соседнем доме, рядом с ней находился раздетый мужчина, у девочки при этом велосипедные шорты были спущены до лодыжек.

Суд установил, что незадолго до происшествия злоумышленник делал матери девочки неприличные замечания, пока находился под воздействием алкоголя и синтетических наркотиков, а затем завел ребенка к себе и запер с ней комнату на первом этаже.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика