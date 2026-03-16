Daily Star: мигрант-педофил в Великобритании похитил девочку, пока ее мать отвлеклась

В Великобритании мигрант-педофил похитил 5-летнюю девочку с улицы, когда ее мать отвлеклась, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

В день инцидента ребенок играл возле дома в районе Уинсон-Грин, пока ее мать разговаривала с соседкой. Женщины заметили пропажу через несколько секунд и бросились на поиски, проверив парк и ближайший магазин.

Вернувшись обратно, мать услышала плач дочери из соседнего дома. Дверь была заперта, тогда женщина попыталась разбить окно с помощью деревянной доски. Ее подруга в это время смогла частично забраться в окно и увидела раздетого мужчину и девочку со спущенными до лодыжек велосипедными шортами.

Злоумышленник ударил женщину и захлопнул окно, однако вмешались двое прохожих – они выбили дверь, забрали ребенка и удерживали нападавшего до приезда полиции.

Мужчиной оказался 32-летний гражданин Судана Мохаммед Абдулразик. Суд установил, что незадолго до происшествия он делал матери девочки неприличные замечания, пока находился под воздействием алкоголя и синтетических наркотиков, а затем завел ребенка к себе и запер с ней комнату на первом этаже. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

После процесса судья назвала Абдулразика "опасным хищником" и отодвинула срок условного освобождения на 4 года, подчеркнув, что мужчина представляет опасность для окружающих, особенно для маленьких детей.

Ранее мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

