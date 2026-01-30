Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 17:20

Происшествия

Мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 13-летней девочки под Тверью

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, который похитил, а затем изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Правоохранители установили, что 21 марта 2025 года ранее судимый мужчина ехал в сторону деревни Рязаново и увидел идущую по дороге незнакомую ему девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри, а затем поехал к СНТ "Ручеек". Злоумышленник привел ребенка в лес и нанес удары по голове и телу, изнасиловал и задушил, после чего попытался спрятать тело.

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным по статье "Изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство малолетнего".

Первые 5 лет преступник будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи будут судить мужчину за изнасилование и убийство 21-летней давности. Выйти на злоумышленника помогли совпадения с ДНК-профилем биологического материала, поскольку ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина сознался в причастности к совершению преступлений и подтвердил свои показания во время проведения следственных действий.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика