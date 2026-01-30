Мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 13-летней девочки под Тверью

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, который похитил, а затем изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Правоохранители установили, что 21 марта 2025 года ранее судимый мужчина ехал в сторону деревни Рязаново и увидел идущую по дороге незнакомую ему девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри, а затем поехал к СНТ "Ручеек". Злоумышленник привел ребенка в лес и нанес удары по голове и телу, изнасиловал и задушил, после чего попытался спрятать тело.

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным по статье "Изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство малолетнего".

Первые 5 лет преступник будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи будут судить мужчину за изнасилование и убийство 21-летней давности. Выйти на злоумышленника помогли совпадения с ДНК-профилем биологического материала, поскольку ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина сознался в причастности к совершению преступлений и подтвердил свои показания во время проведения следственных действий.

