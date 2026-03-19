Сезон вороньих свадеб стартовал в "Лосином острове"

В "Лосином острове" начался сезон свадеб у серых ворон (Corvus cornix). Ученые насчитали до 30 разных сигналов на птичьем языке, подтверждающих намерение пернатых создать семью, сообщила пресс-служба парка в телеграм-канале.

Отмечается, что в период ухаживаний вороны демонстрируют необычное поведение. Например, выполняют парные полеты с элементами акробатики, синхронные прыжки по веткам и ухаживают за оперением.

Ритуал также включает "одаривание возлюбленной". Птицы при этом используют не только блестящие предметы, как гласит распространенный миф, но и природные материалы – веточки, кору или небольшие камни.

На "свадебной церемонии" рядом с молодоженами часто находятся и другие особи. Это связано с тем, что большое количество птиц снижает риск нападения хищников, говорится в сообщении.

Этот вид ворон отличается моногамией – птицы создают пары на долгие годы. Кроме того, они способны запоминать лица людей и различать их спустя длительное время.

Ранее в "Лосином острове" запели лазоревки. Как отметили в парке, в середине марта у птиц начинается активная фаза подготовки к гнездованию. Самцы отпугивают соперников своим пением и показывают яркое оперение.