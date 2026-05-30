Тело пропавшей сапбордистки найдено в Омской области

Фото: vk.com/55mvd

Тело женщины, пропавшей вместе с мужчиной в Омской области, найдено в затоне на реке Иртыш. Рядом обнаружено два сапа, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

При этом, как рассказали РИА Новости в силовых структурах, волонтерам и родственникам удалось обнаружить тело мужчины.

"Появилась информация, что сегодня утром Анатолий Бойко обнаружен друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка", – говорится в сообщении.

Мужчина и женщина ушли кататься на сапбордах на Иртыш днем 25 мая, а заявление о пропаже поступило 27 мая. Несмотря на то, что в Иртыше небольшая скорость течения, река известна большими перепадами глубин и водоворотами.

По словам брата пропавшей женщины Максима Симочкина, сапбордисты не хотели отправляться на заплыв с ночевкой. На это указывает то, что на месте остался основной инвентарь. Скорее всего, планировался небольшой маршрут длительностью около 5 часов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

