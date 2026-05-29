Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 12:47

Происшествия

Дело возбуждено по факту исчезновения двух сапбордистов в Омске

Фото: 123RF.com/ninabondarchuk

Уголовное дело возбуждено после исчезновения двух сапбордистов в Омске. Расследование будет вестись по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СУ СК России.

На данный момент следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе смерть 43-летней Ольги и ее 40-летнего сожителя Анатолия после несчастного случая на воде.

Мужчина и женщина ушли кататься на сапбордах на Иртыш днем 25 мая, а заявление о пропаже поступило 27 мая. За последние несколько дней воздух в Омске прогрелся до 30 градусов, однако вода в реке по-прежнему остается низкой. Кроме того, несмотря на то, что в Иртыше небольшая скорость течения, река известна большими перепадами глубин и водоворотами.

По словам брата пропавшей женщины Максима Симочкина, сапбордисты не хотели отправляться на заплыв с ночевкой. На это указывает то, что на месте остался основной инвентарь. Скорее всего, планировался небольшой маршрут длительностью около 5 часов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика