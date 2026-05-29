Дело возбуждено по факту исчезновения двух сапбордистов в Омске

Уголовное дело возбуждено после исчезновения двух сапбордистов в Омске. Расследование будет вестись по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СУ СК России.

На данный момент следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе смерть 43-летней Ольги и ее 40-летнего сожителя Анатолия после несчастного случая на воде.

Мужчина и женщина ушли кататься на сапбордах на Иртыш днем 25 мая, а заявление о пропаже поступило 27 мая. За последние несколько дней воздух в Омске прогрелся до 30 градусов, однако вода в реке по-прежнему остается низкой. Кроме того, несмотря на то, что в Иртыше небольшая скорость течения, река известна большими перепадами глубин и водоворотами.

По словам брата пропавшей женщины Максима Симочкина, сапбордисты не хотели отправляться на заплыв с ночевкой. На это указывает то, что на месте остался основной инвентарь. Скорее всего, планировался небольшой маршрут длительностью около 5 часов.

